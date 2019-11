Estão marcadas para esta terça-feira as alegações finais do julgamento da morte do triatleta Luís Miguel Grilo, morto em julho do ano passado.



Rosa Grilo e o amante estão a um passo de saber se vão ser condenados pela execução a tiro do marido da arguida.





Na semana passada, enquanto António Joaquim decidiu optar pelo silêncio, Rosa Grilo falou durante uma tarde inteira e acusou, em tribunal, a Polícia Judiciária (PJ) de "agarrar em dois idiotas que estavam a jeito", em alusão a si e a António Joaquim, para os incriminar da morte do marido.Na 11.ª sessão de julgamento, Rosa Grilo pediu ao coletivo de juízes para prestar novamente declarações e falou durante mais de três horas. A viúva criticou os inspetores da PJ, acusando-os de não seguirem outras linhas de investigação, perguntando, por exemplo, porque é que esta força de autoridade não questionou "a pessoa com quem" o marido "mantinha uma relação íntima", facto que, segundo a própria, era do conhecimento da PJ, através de mensagens no telemóvel do marido.