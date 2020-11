Realizam-se esta segunda-feira à tarde no Campus de Justiça, em Lisboa, as alegações finais do julgamento de Rómulo Costa e Cassimo Turé, acusados de adesão, financiamento e recrutamento para terrorismo.













Recorde-se que o Ministério Público acusou um total de oito homens pelos mesmos crimes. Face à ausência de seis arguidos, só Rómulo e Cassimo foram julgados. O primeiro nega qualquer ligação ao grupo terrorista Daesh, apesar de reconhecer ser muçulmano.