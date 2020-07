Alegações por escrito atrasam caso da morte de Marco Ficini

A recusa de alguns advogados de defesa em fazerem as alegações finais do processo que julga a morte, por atropelamento, do adepto italiano do Sporting Marco Ficini, ocorrida em 2017, deixou o processo parado. O caso tem 22 arguidos.





Ao que oapurou, durante a interrupção dos julgamentos devido à Covid-19, o juiz Francisco Henriques propôs que as alegações finais fossem feitas por escrito, em vez de presencialmente.