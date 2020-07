Alegado homicida do ator Bruno Candé recusa prestar declarações e fica em preventiva

O alegado homicida do ator Bruno Candé, morto a tiro na tarde deste sábado, recusou prestar declarações e ficou em prisão preventiva.



O autor do crime é um enfermeiro aposentado, de 80 anos, que três dias antes do homicídio tinha discutido com a vítima, lançando-lhe insultos racistas e ameaças de morte.

