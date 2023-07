As autoridades alemãs estão desiludidas com os resultados das análises aos vestígios recolhidos na barragem do Arade, em Silves, durante as buscas para encontrar pistas sobre Madeleine McCann, que desapareceu na Praia da Luz, em Lagos, a 3 de maio de 2007.



Segundo os detetives germânicos "não há evidências convincentes" de que o corpo da criança britânica esteja naquele local ou tenha passado por lá.









