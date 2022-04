O tempo estava a esgotar-se e as autoridades portuguesas corriam o risco de não conseguir acusar ninguém pelo desaparecimento de Madeleine McCann. No próximo dia 3 de maio, faz 15 anos que a criança inglesa (tinha 3 anos) desapareceu, na Praia da Luz, Lagos. E como o prazo de prescrição para crimes graves, como rapto e homicídio, é de 15 anos, o Ministério Público decidiu avançar, em articulação com as autoridades alemãs, para a constituição de arguido de Christian Brueckner pelo desaparecimento da criança.









