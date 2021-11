O designer alemão Clemens Weisshaar matou o filho Tasso, de 3 anos, no dia em que devia ter entregado a criança à mãe. O CM sabe que a autópsia ao corpo do menino foi inconclusiva, mas o espaço temporal do crime aponta para uma morte que aconteceu a 1 de novembro, seis dias antes de os corpos da criança e do pai serem descobertos.Nesse dia 1, segunda-feira, o homem discutiu com a ex-companheira e ameaçou que não lhe devolvia o menino, depois de um fim de semana juntos. A mulher, a estilista britânica Phoebe Arnold, denunciou à GNR o desaparecimento do menor. Os militares e a PJ realizaram buscas durante três dias nas redondezas de uma casa que o homem estava a renovar, na aldeia de Mosqueirões, em Grândola. No entanto, Tasso já estava morto.