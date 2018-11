Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemão morre após saltar de 100 metros de altura na Nazaré

Equipamento não abriu a tempo e homem morreu em frente a três amigos e ao seu cão.

Por Sérgio A. Vitorino e José Durão | 01:30

Dominik Loyen, alemão de 50 anos, já havia saltado várias vezes nos últimos dias do Sítio da Nazaré. O apaixonado da modalidade radical basejump (saltos de paraquedas de falésias, prédios ou pontes) tentou esta segunda-feira repetir a proeza dos mesmos 100 metros mas o paraquedas não abriu e morreu esmagado contra as pedras junto à praia.



Deixou em choque o português Bruno Valente, que saltou ao seu lado, ao mesmo tempo, assistindo à morte.



O alemão, que no dia 10 atravessou a Europa desde a Suíça, onde vive, trouxe o seu cão Cliffy (inglês para falésia) e encontrou-se com dois amigos saltadores, um russo e outro norueguês.



Às 12h07 de ontem cumprimentou-os, contou com Bruno Valente até três e lançaram-se os dois da escarpa. O paraquedas não abriu a tempo, apenas quando a vítima já batia nas rochas. Ficou tudo gravado.



Bruno Valente correu para Dominik, mas este estava morto - o socorro foi rápido e as manobras de reanimação não resultaram.



Paulo Agostinho, capitão do porto da Nazaré, diz que o Sítio é muito procurado para o basejump.



Em julho de 2013, um sueco morreu a saltar no mesmo local.



Apoio psicológico para amigos da vítima

A Capitania do Porto da Nazaré disponibilizou apoio psicológico, através da Polícia Marítima, para os três amigos de Dominik Loyen, entre eles Bruno Valente. Assistiram à tragédia e ainda tentaram ajudar a vítima.



Foram interrogados por agentes da Polícia Marítima, que ficaram na posse dos vídeos registados por todos nas câmaras acopladas aos capacetes. Outros vídeos foram feitos por populares, ouvidos como testemunhas.