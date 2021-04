Um cidadão alemão de 56 anos morreu após o despiste de um carro que conduzia no nó de Bensafrim de acesso à A22, em Lagos. Outro homem, de 41 anos, da mesma nacionalidade, ficou ferido. Um cão que também seguia no carro saiu ileso.



O despiste ocorreu pouco depois das 23h00 de quarta-feira. As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros de Lagos. O trânsito esteve cortado até às 02h00 desta quinta-feira. A GNR investiga as causas do acidente.

