Lorenc Toska, de 44 anos, vivia há quase dois meses numa casa arrendada no centro de Peniche com os dois filhos, Kristian e Amantia, de 11 e 10 anos, que raptou à mãe em dezembro do ano passado, na Alemanha.Passou vários meses escondido em Tenerife, Espanha, ameaçando matar as crianças, e fugiu para Portugal quando o cerco se apertou.