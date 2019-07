Alemão resgatado pela polícia junto ao recinto do festival Marés Vivas

A Polícia Municipal resgatou um homem de 51 anos, de nacionalidade alemã, que se desequilibrou e caiu às aguas da praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia, junto do recinto do MEO Marés Vivas. O acidente aconteceu no segundo dia do festival.Ao que tudo indica, o alemão caiu dos rochedos quando estava a tirar fotografias.O agente, quando se apercebeu da situação, lançou-se à água e conseguiu resgatar a vítima com vida.O homem sofreu algumas escoriações. Foi socorrido no local, mas recusou ser transportado para o hospital.