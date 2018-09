Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemão retirado inconsciente de praia em Olhão morre no hospital

Turista de 50 anos foi assistido no local e levado ao Hospital de Faro, onde acabou por morrer.

Por Tiago Griff | 08:44

O turista alemão que foi retirado inconsciente da água na praia da ilha da Fuzeta, no concelho de Olhão, na passada terça-feira, de manhã, acabou por morrer no Hospital de Faro.



A rápida intervenção dos nadadores-salvadores da praia da Fuzeta-Mar, na passada terça-feira, evitou a morte imediata do homem, de 50 anos, que foi resgatado da água inconsciente. Ainda chegou a ser transportado para o Hospital de Faro com sinais vitais, apesar de nunca ter conseguido recuperar os sentidos. O óbito acabou mesmo por ser declarado esta quarta-feira na unidade hospitalar, na sequência de complicações derivado ao facto de ter ficado sem respirar durante muito tempo.



O homem tinha começado as férias no Algarve um dia antes do acidente e estava acompanhado pela mulher, também de nacionalidade alemã, que foi a primeira pessoa na praia a avisar os nadadores-salvadores para as dificuldades que o marido estava a enfrentar no mar.



Segundo o CM apurou, o homem estava a nadar fora da zona concessionada, num dia de forte ondulação, e terá sido arrastado por um agueiro - uma forte corrente marítima.



PORMENORES

Enfermeira ajudou

Uma enfermeira que se encontrava na praia ajudou na assistência e manobras de reanimação ao homem alemão, juntamente com três nadadores-salvadores e um outro elemento que presta serviço no Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).



Transporte para Olhão

O homem e a mulher foram transportados para o porto de Olhão pela embarcação salva-vidas do ISN onde, à espera da vítima, estava uma ambulância da Cruz Vermelha que o levou ao Hospital de Faro. O INEM também ajudou na operação.