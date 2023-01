Sandra Vargas Ramos tinha um sorriso contagiante, era amiga de ajudar e lutava por causas. Mulher de esquerda (militante do PCP, foi candidata pela CDU à Assembleia Municipal de Beja), saiu à rua no dia 14 de janeiro, numa arruada contra o aumento do custo de vida.



Gostava de gatos, tinha gostos musicais variados – que iam de Mozart a António Variações – e adorava a mãe.









