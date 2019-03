Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alentejo protesta contra mau estado de estradas

Barrancos, Moura, Mourão e Vidigueira alegam que segurança rodoviária está posta em causa.

Por João Saramago | 08:44

Os municípios de Barrancos, Moura, Mourão e Vidigueira promovem, na próxima segunda-feira, uma marcha lenta, em protesto contra o mau estado dos acessos rodoviários que ligam estes quatro concelhos alentejanos.



O protesto, que dá pelo mote "Juntos por melhores acessibilidades", arranca na próxima segunda-feira às 09h00, junto ao estaleiro da câmara da Vidigueira, em direção a Moura.



A marcha lenta, numa extensão total de 85 quilómetros chegará a Moura pelas 10h00, com concentração junto à Escola do 1º ciclo do Ensino Básico dos Bombeiros e depois continuará até Barrancos, onde termina pelas 12h00, na praça do município.



O protesto resulta do mau estado das estradas nacionais 258, 385, 386 e 387 e a regional 258, o que coloca em causa a segurança rodoviária e é visto pelas populações como um obstáculo ao desenvolvimento e à captação de investimento.



Segundo o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, a marcha lenta é "uma iniciativa extremamente importante para mostrar ao poder central que a desertificação da região também se combate intervindo nas vias de comunicação", que são um "fator determinante para o investimento e dinamização da economia local", numa das regiões do País que enfrenta uma queda acentuada no número de habitantes.



Trata-se de uma forma de protesto que surgiu do consenso gerado entre os municípios após terem entregue ao Governo um documento com várias preocupações relativas a quatro estradas nacionais e uma regional que servem os quatro concelhos.