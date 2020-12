21 anos de prisão para jovem que assaltou e matou filho de ex-inspetor da PJ no Campo Grande em Lisboa

Pedro Fonseca era filho de um inspetor da PJ, Armelin Fonseca.

Foram condenados a penas de prisão os três arguidos julgados pela morte de Pedro Fonseca, jovem de 24 anos que foi assassinado durante um roubo no Campo Grande, em Lisboa, em 2019. Serifo Baldé, considerado pelo tribunal o autor material do crime de homicídio, foi condenado a um cúmulo jurídico de 21 anos de prisão por treze crimes, incluindo homicídio qualificado, roubo simples e roubo agravado.Ainda segundo o acórdão, lido no Campus de Justiça, em Lisboa, Tcherno Amadu, outro dos arguidos, foi condenado a 12 anos de prisão por 10 crimes. O outro assaltante, Bacari