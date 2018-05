Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

12 anos de prisão para homem que agrediu sem abrigo até à morte

Suspeito tem nacionalidade moldava.

15:00

Homem que agrediu sem abrigo em abril de 2017, foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal de Loulé, esta quinta-feira.



A pena de prisão efetiva pelo crime de homícidio simples foi fundamentanda pelos vestígios de sangue da vítima, de nacionalidade Ucrâniana e marca dos sapatos do aparente agressor, de nacionalidade moldava, na roupa da vítima.



Um ano depois de se encontrar em prisão preventiva, o arguido confirmou as mútuas agressões, mas nega ter morto o sem abrigo que morava no mesmo parque de estacionamento, em Loulé.