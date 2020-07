14 anos de prisão para homem que matou irmão na Madeira com facada no coração

Foi condenado a 14 anos de prisão o homem de 61 anos que matou o irmão à facada na Madeira, em Setembro de 2019, depois de lhe ter atirado água a ferver. A sentença foi conhecida no Tribunal da Comarca da Madeira esta terça-feira.

Durante o julgamento o homem disse que não tinha intenção de matar o irmão, de quem tinha uma diferença de 12 anos de idade. Ambos viviam com a mãe numa casa no Funchal.

O MP sustentou que o homicida, viúvo, técnico de informática superior, "agarrou numa chaleira com água a ferver e atirou ao irmão", provocando-lhe "queimaduras de segundo grau" em várias partes do corpo, e "decidiu matá-lo" com uma faca.

O homicida defende-se alegando que o irmão era consumidor de droga, que o ameaçava de morte "todos os dias", e que o impedia de sair e de trabalhar porque lhe vendia "peças de computador e roupa para vender".

O homem disse-se "aterrorizado" no dia do crime e que foi surpreendido ao ir à casa de banho e encontrar o irmão, que pensava ter saído. Foi nessa altura que atirou o conteúdo da chaleira que tinha na mãe para cima da vítima, indo buscar uma faca em seguida, que usou para desferir vários golpes, nos braços e no peito do irmão, matando-o.