Uma mulher foi esta quarta-feira condenada a 16 anos de prisão por matar o marido com uma faca usada na matança de porcos, em Alenquer.O crime ocorreu a 18 de agosto do ano passado, em Vila Verde dos Francos, Alenquer. O Ministério Público, acusou a mulher de homicídio qualificado, sustentando que Liliana tinha descoberto três dias antes que o marido tinha uma amante há seis meses.Ela negou, assumindo apenas que Manuel "andava diferente" e que já não a procurava na intimidade, o que levou a juiz-presidente, Patrícia Machado, a duvidar: "Não a fez pensar nada? Sexo só quando o rei faz anos. Não causou estranheza?" Garantiu que só soube da amante após ser detida, apesar de o marido, ferido de morte, lhe gritar "outra".Não explicou com clareza porque, antes do crime, telefonou à amante a insultando-a. "Só pedi para deixarem de lhe telefonar porque ele ficava nervoso e batia-me", disse Liliana, numa das muitas vezes que alegou ser vítima de violência doméstica - "batia da maneira que ele queria" -, o que é negado pela família da vítima.No dia do crime, Manuel matou um porco e "assámos a carne", afirmou. Liliana contou que deu banho aos filhos [de 2 e 11 anos], fez o jantar mais cedo, meteu as crianças a ver "o filme do Tarzan" e foi ter com o marido ao jipe. "Ele tirou a faca, apontou-ma, com olhos esbugalhados, e disse ‘agora vou-te matar’. Eu sacudi-a para junto dos meus pés e enquanto ele me batia procurei algo para me defender e agarrei a faca. Se espetei a direito, ou mais torto...", contou ainda a arguida.