18 anos de prisão para homem que matou namorado de 66 anos no Porto

O Juízo Central Criminal do Porto aplicou hoje 18 anos de prisão a Juan Costela, de 22 anos, que espancou até à morte um homem de 66 anos, filmou-o em agonia e roubou-o.

A procuradora do Ministério Público tinha pedido uma pena nunca inferior a 18 anos para Juan Costela, o jovem de 21 anos que matou um homem, de 66, a murro, pontapé e joelhadas, em fevereiro.

"O crime foi brutal. Agiu de forma cruel e filmou a vítima nos seus momentos derradeiros, enquanto a insultava. Fazia comentários jocosos enquanto aquele estava num sofrimento atroz", disse.



O espancamento, seguido de roubo de bens pessoais da vítima, foi consumado entre as 11h00 e as 14h00 de 11 de fevereiro de 2019, na residência do ofendido, situada num primeiro andar da Rua de Santos Pousada, no Porto e a vítima foi encontrada cadáver no dia seguinte, por uma vizinha.



São 55 segundos chocantes e de uma crueldade extrema. Nos dois vídeos captados por Juan Costela, colombiano de 21 anos, é possível ver Fernando Cruz, de 66, ensanguentado e em agonia, depois de ter sido violentamente espancado com murros, pontapés e joelhadas pelo jovem com quem mantinha relacionamentos ocasionais.