23966 militares da GNR ganham processo contra o Estado

O Tribunal Administrativo de Lisboa condenou os Ministério da Administração Interna e das Finanças a regularizarem a colocação de "23966 militares da GNR que não beneficiaram do reposicionamento" nas respetivas tabelas remuneratórias em 2010. A decisão já está a ser contestada pelos dois ministérios, que alegam as imposições da ‘troika’, em 2011, e as limitações orçamentais devido à crise para não terem avançado logo com o reposicionamento, o que só foi efetivado em março de 2013.

Esta ação foi interposta pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG) em julho de 2011, mas só há um mês teve uma decisão, que no entanto pode demorar vários anos a ser posta em prática uma vez que ambos os ministérios já apresentaram recurso. A queixa era contra o Ministério da Administração Interna, que por sua vez pediu a intervenção do Ministério das Finanças.

Em causa está o Decreto-Lei n.º 298/2009, que deveria produzir efeitos a partir de 1 de janeiro de 2010. Os militares pensavam que o reposicionamento seria automático, mas nessa altura, só "um número muito circunscrito de militares viu a sua situação remuneratória alterada". Por falta de um despacho governamental, "mais de 20 mil militares ficaram posicionados em níveis inexistentes na Nova Tabela Remuneratória (níveis virtuais), ficando a auferir o mesmo que auferiam pela tabela anterior". Só em 2013, esta colocação nos novos níveis remuneratórios foi concretizadas, mas os militares não receberam os retroativos referentes a janeiro de 2010 a que tinham direito.

O tribunal administrativo deu razão à APG que condenou o Ministério da Administração Interna "a praticar um ato administrativo que proceda ao reposicionamento remuneratório de 23966 militares posicionados nos postos de cabo-mor, guarda principal e guarda que não beneficiaram do reposicionamento em 2010, com efeitos a 1 de janeiro desse ano". Ainda assim, esta foi uma decisão que dependia sempre de um despacho de autorização emitido pelo ministro das Finanças.

Este processo já atravessou vários Governos e quatro ministros das Finanças - Vítor Gaspar, Maria Luís Albuquerque, Mário Centeno e agora João Leão.

Os militares aguardam agora para ser ressarcidos pelos aumentos que eram devidos mas não foram pagos. No entanto, como a contestação tem efeito suspensivo sobre a decisão do tribunal de primeira instância, terão de esperar pelo resultado do recurso interposto para o Tribunal Central Administrativo do Sul, o mesmo que decidiu o caso Palhinha em seis horas.



"Esta situação trouxe prejuízos e constrangimentos a mais de 20 mil militares durante dez anos"

Contactado pelo CM, César Nogueira, presidente da APG/GNR, congratulou-se com a decisão do Tribunal Administrativo por ser de "elementar justiça". "Esta situação trouxe prejuízos e constrangimentos a mais de 20 mil militares durante dez anos, uma vez teve efeitos nas carreiras", acrescenta o responsável.

A decisão vai custar cerca de 62 milhões de euros. Por exemplo, um cabo que em 2010 não foi incluído na nova tabela remuneratório ganho menos 102 € por mês (de ordenado base, com os suplementos a diferença é de 140 €) do que deveria auferir durante três anos. Quando vier a receber os retroativos o valor estará perto dos cinco mil euros.