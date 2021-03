25 anos de prisão para empresário chinês acusado de incêndio mortal em prédio no Porto

acusado de mandar atear dois fogos num prédio daquela cidade e provocar a morte de um dos locatários, a fim de eliminar obstáculos à especulação imobiliária.

A acusação e a pronúncia afiançam que o empresário incumbiu dois colaboradores de atear os incêndios porque estava determinado a revender, sem inquilinos, o prédio que comprara junto ao Mercado do Bolhão, na Rua Alexandre Braga, número 100, no Porto, e não conseguia negociar a saída dos únicos locatários que restavam no terceiro piso: uma octogenária e três filhos.

O Tribunal do Porto condenou a 25 anos de prisão, esta quinta-feira, o empresário chinêsO homem condenado por homicídio, incêndio e coação terá ainda de pagar uma indemnização de 160 mil euros ao filho da vítima mortal do incêndio, que ocorreu a 2 de março de 2019.