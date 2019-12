Acidente com aeronave de instrução obrigou ao fecho da pista do aeródromo de Tires

Um acidente com uma aeronave de instrução obrigou ao fecho da pista do aeródromo de Tires na tarde desta terça-feira.



Segundo o CM apurou junto da PSP, durante um treino, um pequeno avião teve uma falha no trem de aterragem e acabou por embater no solo, danificando o aparelho. Apesar do acidente, não há registo de feridos.





Contactado pelo, o aeródromo recusou-se a confirmar qualquer incidente.O caso ocorreu perto das 14h00 e obrigou a desviar voos para outros aeroportos durante cerca de 30 minutos, altura em que a aeronave danificada foi retirada do local.