Acidente na A28 provoca sete feridos

Um acidente na tarde desta terça-feira na A28, junto à saída para Lavra, em Matosinhos, no sentido Porto-Póvoa de Varzim, envolveu três viaturas e provocou sete feridos, um em estado grave com fraturas em várias vértebras.O trânsito cortado durante cerca de uma hora, no sentido Porto-Póvoa do Varzim, tendo sido reaberta a circulação apenas numa das vias.No local estiveram os Bombeiros de Matosinhos, de Leça do Balio, de Moreira da Maia e o INEM do Hospital Pedro Hispano.Três das vítimas, incluindo o ferido grave, foram transportadas para esta unidade hospitalar em Matosinhos.