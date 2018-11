Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Benfica detidos durante jogo de futsal frente ao Sporting

PSP de Telheiras explica à CMTV o que aconteceu durante a noite deste domingo.

Por Natacha Loureiro | 21:52

Um grupo de 37 adeptos do Benfica foram identificados antes de começar o dérbi de futsal frente ao Sporting, que aconteceu durante a noite deste domingo, no Pavilhão João Rocha.



Os adeptos do clube dos encarnados foram transportados para a esquadra da PSP de Telheiras.



"Tentámos controlar ao máximo os adeptos", afirmou o tenente da PSP depois de confirmar à CMTV que houve necessidade de proceder à identificação e detenção de 37 adeptos do Benfica.



Na operação, as forças policiais apreenderam luvas com partes em plástico e proteções para os dentes, que os mesmos adeptos detinham em sua posse, cerca de meia hora antes do inicio do dérbi de futsal lisboeta.



Um dos adeptos foi detido por resistência e coação, segundo avançou a mesma fonte policial. A PSP acredita que vários dos adeptos pertençam à claque benfiquista.



Operação aconteceu por volta das 18h30.