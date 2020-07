Adiada leitura da sentença do homicídio da freira 'radical'. Mudança de factos altera acusação

A leitura do acórdão do caso do homicído da freira 'radical' foi adiada devido à alteração não substancial dos factos descritos na acusação do Ministério Público (MP).

O coletivo de juízes deu como provado que não existiu golpe de mata leão para subjugar a freira Maria António Pinho às sucedidas violações.

Em audiência, ficou claro que a a vítima foi inicialmente agredida com murros na cabeça quando estava a sair do quarto do arguido. Ficou atordoada e o arguido acabou por deitá-la na cama, onde a despiu e violou repetidamente.

A vítima começou depois a começou a recuperar os sentido e reagiu. Foi nesse momento que o arguido a asfixiou, matando-a. Continuou a violá-la depois de morta.



Não ficou ainda provado que a violação decorreu durante três horas e que o arguido tenha dormido com o cadáver da freira 'Tona' durante uma hora.

A defesa do homicida Alfredo Santos, que está preso, pediu o prazo de, pelo menos, 10 dias, para constestar os factos que o colectivo de juízes deu como provado.

Alfredo tinha saído da cadeia em maio, depois de cumprir mais de 16 anos por crimes sexuais. A 8 de setembro, viu a freira ‘Tona’ perto de uma pastelaria. Abordou a religiosa, de 61 anos, e, alegando estar alcoolizado, convenceu-a a dar-lhe boleia e a ajudá-lo a entrar em casa. ‘Tona’ estava já a sair quando foi atacada.