Helicóptero cai ao levantar voo em Góis. Piloto ficou ferido

Um helicóptero caiu ao levantar voo durante a tarde deste domingo, na Freguesia de Aigra Velha, em Góis.Um dos dois pilotos que ocupavam a aeronave ficou ferido. O outro piloto foi transferido ao hospital por uma questão de precaução, apesar de não apresentar ferimentos.Segundo o que oconseguiu apurar, o acidente aéreo ocorreu quando um helicóptero da empresa Helibravo levantava voo, acabando por tombar lateralmente e cair. Tratava-se de um voo de treino.A aeronave encontrava-se estacionada no centro de meios aéreos da Autoridade Nacional da Proteção Civil da Lousã e levantou voo para um treino.Recorde-se que o Estado português chegou a acordo com esta empresa no programa de combate aos incêndios até 2022.Cerca das 18h00, acidente estava a mobilizar para o local 16 operacionais e 7 viaturas de apoio.Em atualização