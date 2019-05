Agente da PSP agredido por jovem de 19 anos na estação de metro do Cais do Sodré

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi agredido por um jovem de 19 anos na estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, ao início da manhã desta sexta-feira.Segundo fonte oficial da PSP, o agressor saltou os torniquetes do metro para não pagar o bilhete. Foi abordado pelo agente tendo reagido mal e agredido o homem que estava de serviço.O agente, que foi esmurrado e ficou com lesões numa mão e na cara, foi transportado para o Hospital de São José.O jovem foi detido e vai ser presente, esta sexta-feira, a tribunal.O incidente aconteceu às 06h30.O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública fez uma publicação no Facebook onde relata o acontecimento.