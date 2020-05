Casal e dois filhos atacados a tiro por vizinho em Seia. Jovem de 22 anos em estado grave

Um casal e dois filhos foram alvejados com uma arma de fogo durante a madrugada desta sexta-feira na localidade de Pinhanços, no concelho de Seia, segundo fontes da proteção civil e da GNR.As vítimas são três homens e uma mulher, segundo apurou ojunto de fonte oficial do CDOS da Guarda. Num primeiro momento, os quatro feridos, dois com gravidade e dois ligeiros, foram transportados pelos Bombeiros Voluntários de Seia para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins da Guarda, segundo o CDOS. As vítimas têm idades entre os 22 e os 42 anos, segundo informação avançada pela Polícia Judiciária em comunicado.Cerca das 12h00, o pai e o filho mais velho já tiveram alta hospitalar. O filho mais novo, um jovem de 22 anos, teve de ser transportado para o Hospital de Coimbra, devido à gravidade dos ferimentos, sabe oA PJ revela que a família foi atingida a tiro quando regressavam de uma caminhada na via pública, sendo todas atingidas por disparo de espingarda caçadeira, pode ler-se."No preciso momento em que procuraram proteger-se, atrás do portão de entrada da sua residência, de uma agressiva investida do ora detido", lê-se no comunicado.A agressão decorreu de uma relação extraconjugal com a cunhada deste.O Tribunal de Seia determinou a prisão preventiva do agressor, de 41 anos.