Ama suspeita de tentar matar bebé de nove meses em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 37 anos suspeita de ter tentado matar um bebé de nove meses de quem cuidava, em Aveiro. Mulher foi colocada em prisão preventiva.Segundo as autoridades a criança deu entrada nas urgências hospitalares em estado muito grave com um traumatismo craniano, no início do mês. Os médicos suspeitaram da origem dos ferimentos. A PJ suspeita que a mulher segurava o bebé "pelo tronco ou pelos braços, comprimindo-o lateralmente e abanando-o com violência, em movimentos bruscos consecutivos para trás e para a frente". De acordo com as autoridades, este comportamento poderá ter sido causado pela "síndrome de bebé abanado", também conhecido por "shaken baby syndrome" , que habitualmente "está associado à irritação gerada pela impotência de suster o choro incessante de uma criança", refere o comunicado.As autoridades referem que a mulher exercia a atividade de ama de forma remunerada, mas ilegal, na sua casa, numa das freguesias da periferia norte de Aveiro.Os exames clínicos realizados durante o internamento, que ainda se mantém, permitiram verificar "a existência de lesões em diversas fases de evolução" que terão sido atribuídos aos maus-tratos infligidos pela mulher.A detida foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.