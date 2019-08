Ângelo Rodrigues já saiu do coma. Ator continua nos cuidados intensivos

Ângelo Rodrigues já saiu do coma, de acordo com um comunicado enviado aopela agência do ator. No entanto, continua nos cuidados intensivos."Apesar das francas melhoras, permanecerá nos cuidados intensivos e o prognóstico continua reservado", refere o comunicado acrescentando que só serão dadas novas informações mediante alteração do estado clínico do ator.Recorde-se que o ator foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na passada quinta-feira, dia 22 de agosto. O ator teve de ser internado nos cuidados intensivos devido a uma infeção grave, causada por injeções de esteróides nas nádegas.Nos últimos dias esteve em coma induzido e tem sido submetido a hemodiálise constante por falência dos rins.Ângelo foi submetido em 72 horas a quatro cirurgias.Esta não foi a primeira vez que o ator se deslocou a um hospital para tratar de problemas relacionados com a administração de estimulantes para o desenvolvimento físico.