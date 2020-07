Antigo guarda-redes do Fafe encontrado morto em casa aos 54 anos

O antigo guarda-redes da AD Fafe, Litos, foi esta terça-feira encontrado morto, em casa, em Medelo, avança a FafeTV. As causas da morte são ainda desconhecidas.A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.Litos foi guarda-redes da AD Fafe na década de 80, fez parte do plantel que foi treinado pelo Professor Neca na época 1985/86.