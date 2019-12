Árvore cai sobre habitação no centro de Lisboa. Veja as imagens

Uma árvore, com comprimento entre os 10 e os 15 metros, caiu esta quinta-feira por cima de um muro que dá acesso ao pátio de uma habitação, na zona da Estrela, em Lisboa.A queda do tronco afetou também as escadas da via pública. Segundo o que oconseguiu apurar, a queda desta árvore ocorreu no muro de acesso ao pátio da habitação, na calçada Marquês Abrantes.Em atualização