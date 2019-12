Assalto a armazém de bacalhau rende 70 mil euros em Aveiro

O armazém de bacalhau 'Ilhamar' foi assaltado durante a noite de quinta-feira em Cacia, Aveiro.Os assaltantes saltaram o muro e rebentaram uma parede do edifício, tendo conseguido roubar 300 caixas de produto, num valor equivalente a cerca de 70 mil euros.Alguns moradores da zona aperceberam-se do assalto e alertaram as autoridades.Cinco viaturas ficaram estacionados nas proximidades do armazém durante o furto, duas carrinhas e três carro de alta cilindrada, que as autoridades acreditam pertencer ao grupo de ladrões proveniente da Maia.A GNR já iniciou as diligências para determinar as circunstâncias em que o assalto ocorreu.O grupo de assaltantes está em fuga.