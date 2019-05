Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restabelecida circulação ferroviária na Linha do Minho em Valença

Atropelamento ocorreu numa zona sem passagem de nível e de difícil acesso.

12:54

A circulação ferroviária na Linha do Minho em Valença, no distrito de Viana do Castelo, foi restabelecida cerca das 12h45, após interrupção devido a um atropelamento mortal, disse à Lusa fonte da CP.



O atropelamento ferroviário ocorreu cerca das 11h46, em Cristelo Côvo.



A fonte da CP adiantou que o comboio regional partiu de Valença às 11h21 e fazia a ligação a Viana do Castelo.



No comboio seguiam 14 passageiros.



Segundo o comandante dos bombeiros de Valença, Miguel Lourenço, "o atropelamento, que causou a morte a um homem de 30 anos, natural daquele concelho, ocorreu numa zona sem passagem de nível e de difícil acesso".



Ao local compareceram oito operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Valença, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a GNR.