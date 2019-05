Autocarro com 55 crianças incendeia-se na A23 em Santarém

Um autocarro que transportava 55 crianças incendiou-se na manhã desta sexta-feira na A23 em Santarém, segundo confirmou fonte do CDOS.Um problema no motor do veículo terá estado na origem do incêndio.O alerta foi dado às 8h41. No local estiveram os bombeiros de Mação e os bombeiros municipais de Gavião.Em atualização