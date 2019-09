Morreu homem que levou pilotos a realizar aterragem de emergência no Aeroporto do Porto

Morreu o homem que levou pilotos a realizar uma aterragem de emergência no Aeroporto do Porto esta quarta-feira à tarde.Recorde que a aeronave aterrou de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, para prestar assistência médica a um passageiro que tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória.Segundo o que oconseguiu apurar, a aeronave da companhia Ryanair, tinha como destino final França. O avião levantou voo mas durante a viagem teve de regressar ao Aeroporto do Porto.O passageiro, um homem, ainda recebeu assistência médica da equipa do INEM. Foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Em atualização