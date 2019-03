Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banco assaltado com recurso a marretas em Paredes

GNR e PJ já se encontram no local.

17:25

Uma sucursal do BCP foi esta segunda-feira, pouco depois das 16h30, assaltada com recurso a marretas na rua central em Gandra, Paredes.



GNR e Polícia Judiciária já se encontram no local.



Em atualização