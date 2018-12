Bebé de grávida agredida pelo companheiro em Alverca já nasceu

Mulher foi agredida a soco e pontapé, em Vila Franca de Xira. Agressor ficou em liberdade.

11:23

O bebé da mulher grávida de nove meses que foi agredida pelo companheiro , esta terça-feira, na rua das Palmeiras, em Alverca, Vila Franca de Xira, já nasceu e é um menino. O bebé nasceu esta quinta-feira à noite, no hospital de Vila Franca de Xira.Um deslocamento da placenta já tinha sido detetado, pelo que o parto foi antecipado para esta quinta-feira à noite.Este é o segundo filho do casal. Recorde-se que um agente do corpo de intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), que estava de folga, ajudou a vítima e que, no momento das agressões, circulava na estrada onde ocorriam as agressões.O agressor, de 28 anos, reagiu e, além de ter causado danos no carro do polícia – pontapeando o veículo – agrediu o elemento da UEP e rasgou-lhe a roupa. Apesar de tudo, o agressor acabou por sair em liberdade A vítima, de 32 anos, foi transportada em estado grave para o hospital local, disse à PSP que era agredida com frequência.A detenção viria a ser consumada na esquadra da PSP de Alverca Em atualização