Bebé de um ano morre ao cair de janela do terceiro andar de prédio no Laranjeiro

Uma bebé de um ano morreu esta quarta feira na sequência de uma queda da janela de um terceiro andar no Laranjeiro, Almada. As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que se deu a queda mortal.

O alerta foi dado pelas 19h47 e quando os bombeiros de Cacilhas e o INEM chegaram à Praça Jacinto Ramos encontraram a menina inanimada e familiares e vizinhos em pânico.