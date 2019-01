Bebé gravemente ferido em acidente no Marco de Canaveses

No local, estão os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, INEM e GNR.

Por Aureliana Gomes | 15:47

Um bebé de um ano ficou gravemente ferido, numa colisão entre dois carros, esta tarde, na variante à Estrada Nacional 211, no Marco de Canaveses.



O bebé teve mesmo de ser reanimado, no local, depois de ter entrado em paragem cardiorespiratória.



O pai do bebé também ficou ferido com gravidade na sequência do acidente e teve de ser desencarcerado. O condutor de um outro veículo também ficou ferido.



Todas as vítimas já foram transportadas para o hospital.



O alerta foi dado cerca das 15h00.



