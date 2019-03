Bombeiros em missão de resgate de quatro pessoas no Gerês. Há um ferido

Alerta foi dado já depois das 17h00.

Por Ana Isabel Fonseca | 19:03

Os bombeiros de Montalegre e de Salto estão a proceder a buscas por um grupo de quatro pessoas que se perdeu esta tarde em Arrocela, Vilar da Veiga, Terras do Bouro.



Os elementos deste grupo pertencem a um clube de montanhismo e a sua localização exata é já conhecida.



Estas quatro pessoas não conseguem, no entanto, regressar sozinhas pois estão desorientadas.



Para além disso um dos homens que integra este grupo ficou ferido durante a caminhada. Não consegue andar e os colegas também não o conseguem carregar.

O alerta foi dado já depois das 17h00, sendo que o local onde as buscas decorrem situa-se já numa zona do Gerês bem próxima do distrito de Vila Real.