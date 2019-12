Uma mulher, de 30 anos, morreu por inalação de monóxido de carbono, em manhã, em S. João Ovar, Ovar. Um homem, de 35 anos, ficou em estado grave.A vítima em estado grave foi levado pelos bombeiros de Ovar para o hospital Pedro Hispano, no Porto.Ao que tudo indica, o casal terá deixado uma braseira no quarto durante a noite. O filho de 10 anos do casal estava na habitação.