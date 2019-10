Polícia cerca casa do suspeito que esfaqueou um homem. Cadastrado barricou-se após crime

Um homem, de 70 anos, ficou ferido depois de ser esfaqueado, ao final desta tarde, por um cadastrado, em Avintes.A agressão ocorreu na rua Associação Recreativa Oliveirense. O homem já tinha agredido, minutos antes, uma mulher num supermercado próximo.A PSP está agora, cerca das 20h20, a cercar a casa do suspeito em Oliveira do Douro após este se ter colocado em fuga e barricado na sua habitação.Ao que oapurou, os motivos que levaram este homem com cerca de 60 anos a esfaquear outro serão "fúteis". A vítima foi levada, pelos bombeiros de Avintes, para o hospital de Gaia.A GNR esteve no local.