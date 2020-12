O cadáver de um homem de 70 anos, com evidentes sinais de violência, foi encontrado por familiares num terreno agrícola junto à casa em que reside, em Escarigos, no concelho do Fundão.

O alerta foi dado cerca das 13h30, e a GNR foi a primeira força de segurança a acorrer ao local.

Um piquete da Polícia Judiciária já está a caminho, com a GNR a preservar um perímetro de segurança.