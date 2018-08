Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadáver encontrado em campo de milho junto a casas em Gondomar

Corpo estava perto de casas abandonadas.

20:35

Um cadáver foi encontrado esta quinta-feira à tarde num campo de milho junto a casas em Gondomar. O alerta foi dado por uma mulher que terá visto o corpo pelas 18h00 em Baguim do Monte.



O homem já estaria morto há vários dias. Testemunhas afirmam que a mulher começou a gritar à porta de um café alegando ter encontrado um corpo.



A Polícia Judiciária já está no local a recolher vestígios para posterior informação. A vítima será um homem com cerca de 40 anos que sofria com vários problemas de saúde.