Cadáver encontrado junto às salinas de Olhão

Vítima é um homem. A Polícia Marítima esteve no local.

13:45

Um cadáver de um homem foi encontrado ao final da manhã desta sexta-feira junto às salinas de Olhão, no distrito de Faro.



Um barco da Ria Solidária removeu o corpo, que foi encontrado entre as 12h30 e as 13h00.



A Polícia Marítima esteve no local, mas ainda não se conhecem as circunstâncias do caso.