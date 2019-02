Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião que se despistou em Oleiros foi furtado. Condutor continua desaparecido

GNR confirmou que foi apresentada queixa por furto de veículo.

Por Lusa | 16:40

O camião de transporte de combustíveis que se despistou na quinta-feira, no concelho de Oleiros, foi furtado e as autoridades ainda não identificaram o condutor, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da GNR.



"Foi apresentada queixa por furto de veículo. O camião foi apreendido e nomeado fiel depositário o proprietário", afirmou fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.



O camião de transporte de combustível despistou-se, na quinta-feira, na estrada municipal n.º 1111, no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, mas quando os bombeiros chegaram ao local não encontraram o condutor.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco contactou os hospitais e centros de saúde mais próximos (Hospital de Castelo Branco, Serviço de Atendimento Permanente da Sertã e de Oleiros e Centro de Saúde da Pampilhosa da Serra), mas sem quaisquer resultados, uma vez que ninguém ali tinha dado entrada com ferimentos resultantes do acidente.



A GNR confirmou que ainda não foi identificado o condutor, mas não especificou quando é que foi apresentada a queixa por furto de veículo nem o local onde foi apresentada.