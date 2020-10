Capturados mais quatro migrantes que fugiram do quartel de Tavira. Um homem continua em fuga

As autoridades intercetaram mais quatro dos 17 migrantes que fugiram do quartel do exército de Tavira na passada quinta-feira, dia 1 de outubro.



Há ainda um elemento em fuga. Segundo apurou o CM, trata-se de Rabiaa Souhali.





Os foragidos encontravam-se todos juntos na Estrada Nacional 122, no sítio dos Poços, em Castro Marim, junto ao nó da A22.Esta sexta-feira a Guardia Civil espanhola tinha já capturado um elemento em Ayamonte, reduzindo para cinco o número de elementos em fuga, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo a mesma fonte, o homem foi localizado pelas autoridades espanholas em Ayamonte, a cidade espanhola mais próxima da fronteira com o Algarve, a cerca de 40 quilómetros de Tavira, de onde o grupo se tinha evadido na madrugada de quinta-feira.



Na quinta-feira foram intercetados nove e durante o dia de sexta-feira as autoridades localizaram mais três migrantes.



O grupo que em 16 de setembro desembarcou sem documentos na ilha Deserta, em Faro, era composto por 28 migrantes: 24 homens, que estavam instalados no quartel em Tavira, três mulheres, uma delas grávida, e um menor.

As três mulheres foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, enquanto o menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro.

O ministro da Administração Interna pediu na quinta-feira a abertura de um inquérito à fuga dos migrantes, para apurar "as circunstâncias da referida fuga e de eventuais responsabilidades disciplinares de elementos" do SEF e da PSP.