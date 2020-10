Carrinha cai em falésia de 40 metros junto à praia da Aguda em Sintra. Condutor está em estado grave

Um automóvel despistou-se e caiu numa falésia com cerca de 40 metros de altura junto à praia da Aguda, em Sintra, cerca das 17h50 desta sexta-feira.



Fonte ligada ao socorro, assim como uma fonte da Autoridade Marítima Nacional, confirmaram ao CM que no interior da viatura está pelo menos uma pessoa. Trata-se de um homem de 77 anos em estado grave que foi transportado para o Hospital de santa Maria, em Lisboa, cerca das 18h50.





No local, estão meios dos bombeiros de Colares, e da Polícia Marítima de Cascais.A viatura está localizada num sítio de difícil acesso, pelo que ainda se avalia a melhor forma de remoção da mesma.Quatro veículos dos bombeiros de Colares com 18 operacionais e GNR de Colares com um veículo e dois operacionais no local

Operação de remoção do carro deve passar para este sábado, devido à falta de luminosidade no local.