Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas crianças feridas em queda de carro ao mar

Três pessoas ficaram com ferimentos leves.

09:20

Um acidente entre dois carros na Marginal de Cascais, junto à praia de Carcavelos, provocou a queda de uma viatura ao mar e três feridos leves que foram assistidos no loca.



Duas vítimas são crianças e foram transportadas para o Hospital de Cascais com escoriações na zona das pernas. O terceiro ferido, considerado leve, é um jovem que estava dentro carro que caiu ao mar.



O acidente ocorreu no sentido Cascais/Lisboa, na zona da Parede e neste momento estão 2 vias obstruídas, estando a condicionar o trânsito.



O alerta foi dado às 8h08. No local estão 17 operacionais apoiados por oito veículos.



O carro caído ao mar capotou e a Polícia e Bombeiros estão a avaliar qual a melhor forma de retirar o veículo do mar. A outra viatura já foi rebocada